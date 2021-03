El resurgir de Correia

La incidencia de Thierry Correia en el Valencia CF ha dado un giro de 180º entre la temporada pasada y esta. Mientras que en la 2019-20 su participación fue meramente testimonial, desde la llegada de Javi Gracia se ha hecho con un puesto fijo en el carril diestro, disputando hasta el momento la nada desdeñable cifra de 23 partidos.

"Estamos trabajando para llegar a tope al partido frente al Granada, para nosotros son tres puntos muy importantes. Ellos están haciendo una buena temporada tanto en La Liga como en Europa, pero tenemos que centrarnos en nosotros", apuntó el lateral portugués en unas declaraciones a 'VCF Radio'.

Su fichaje el curso anterior fue sonado sobre todo por la cláusula que se le puso de 100 millones de euros tras un pago al Sporting CP que rondaba los 15. Con estos números, parece lógico que se esperaran grandes cosas de él, pero la realidad es que jugó pocos partidos y sus actuaciones fueron discretas. "Jugué poco el año pasado, casi no me sentía parte del equipo. Ahora tengo más confianza e intento mejorar", explicó respecto a su cambio de dinámica.

Finalmente, se mostró satisfecho por volver a ser convocado con la Selección Sub 21 de Portugal: "Desde pequeño he querido estar con la selección y la convocatoria con la Sub 21 es una gran noticia para mí. En la Selección hay jugadores jóvenes y con calidad".