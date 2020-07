El reto de Awaziem y la salvación ante el equipo en el que quiere jugar

Jugar en los clubes más grandes del mundo es el sueño de muchos jugadores. Lo es, al menos, para Chidozie Awaziem, que se jugará su futuro más inmediato contra el Real Madrid.

El central del Leganés, que necesita ganar y esperar resultados en Vigo, confesó que le gustaría vestir la camiseta blanca. Su presente está en Butarque, intentando lograr la salvación, pero su futuro podría pasar por el Santiago Bernabéu. Al menos es su deseo.

Cedido por el Oporto al Leganés, el central nigeriano podría vivir su último partido en Butarque, si bien dejó una pequeña puerta abierta para su continuidad. "Si el Oporto me ofrece un futuro para continuar en el club, seguro que me quedaré, porque también adoro ese club. Ahora bien, si no me dan opciones de continuar, entonces será mejor que me quede en LaLiga, en el Leganés", dijo hace varios meses.

Precisamente en el conjunto luso coincidió con Iker Casillas, con el que guarda una buena amistad. El ex cancerbero ha vuelto al Real Madrid, su rival de este domingo, y fue el que le ayudó a decidir en irse al Leganés.