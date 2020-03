El reto del futbolista imposible: ¿quién jugó con pero no con...?

El dilema que rompe la cabeza de todo Twitter es el siguiente: jugó con Messi, pero no con Neymar; jugó con Ramos, pero no con Benzema; jugó con Cavani, pero no con Ibrahimovic; jugó con Lampard, pero no con Hazard. Parece complicado, desde luego. Una cuestión que necesita de consultas con complejidad creciente. Para empezar, no tenemos ni idea en BeSoccer.

¿Quién será este jugador? Desde luego, ha jugado en los mejores equipos del mundo. Y ha debido de disfrutar de una carrera longeva si ha coincidido en el campo como compañero de un grande como Frank Lampard. La inclusión de filtros como la no inclusión de futbolistas reduce el marco, pero intentemos arrojar luz al acertijo.

Una de las respuestas más veces repetida es que se trata de David Villa. Ha compartido campo con Messi en el Barcelona, con Ramos en España, con Lampard en la MLS. Se arguye un amistoso benéfico con Cavani (del que no hay rastro en internet) y tendríamos el resultado definitivo, pero no, lo invalida un Joan Gamper de 2010. Porque, sí, en efecto: jugó haciendo de pareja ofensiva junto con Ibrahimovic en el Barcelona, con el Milan como rival. Y el reto dice que con Ibrahimovic no ha jugado la persona a la que estamos bucando.

En cualquier caso, vayamos a partidos oficiales, tanto de clubes como de selecciones, también en categorías inferiores y seniors. Busquemos aquellos jugadores que han jugado con Messi, pero no con Neymar, con Ramos pero no con Benzema... No podemos ir mirando jugador por jugador, equipo por equipo, así que desarrollamos una herramienta para poder encontrar una respuesta que, insistimos, no conocemos.

Una vez que hayamos determinado los futbolistas que han competido con los cuatro profesionales que condicionan la elección, que son aquellos con los que el supuesto jugador imposible ha compartido equipo y campo excluyendo a un tercero, hay que agrupar filtros: ¿si ha jugado con Messi, y no con Neymar, ha jugado con Ramos? Damos con este resultado.

Nos quedan diez futbolistas. La respuesta está en estos diez jugadores... o no. ¿Jugó alguno de ellos con Cavani pero no con Ibrahimovic? ¿Y con Lampard pero no con Hazard?

Pues... no. La solución es que no tiene solución. Es lo que nos dice esta función que hemos desarrollado para ello. Ni en partidos oficiales en categorías inferiores, ni en primeras divisiones o selecciones de ningún tipo. El reto del futbolista imposible es tal cual: imposible.

¿Y cómo lo hemos resuelto? O mejor dicho: ¿cómo hemos llegado al final de un problema con diferentes variables y filtros? El laboratorio de datos ProFootballDB ha desarrollado un script que es capaz de calcular este tipo de cuestiones teniendo en cuenta todos los condicionantes. Gracias a esta herramienta lanzaremos diversos retos en los próximos días... y que, ¡esperemos!, tendrán respuesta.