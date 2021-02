"El retorno de Bale se está convirtiendo en una pesadilla"

Gareth Bale se las prometía felices en su vuelta al Tottenham, el club en el que se hizo conocer y de donde lo fichó el Real Madrid. Pero su retorno no está siendo satisfactorio.

Dimitar Berbatov, ex jugador del Tottenham y ahora embajador de 'Betfair', analizó lo que han sido los primeros meses de la segunda etapa del galés como 'spur'.

"El retorno de Bale está empezando a convertirse en una pesadilla. Si a Bale le hicieron un escáner y descubrieron que tenía algún problema que pudiera derivar en una lesión, entonces puedo entender que no quisiera jugar", explicó el búlgaro.

Eso sí, de no ser esa la razón, Berbatov no lo entiende: "Pero si no habia nada, si estaba disponible realmente su deseo fue no jugar, tenemos un problema. No estar cómodo para jugar. ¿Eso qué significa si no estás lesionado".

"Normal que Mourinho no esté contento. Todo esto del retorno de Bale comenzó muy bien, con mucha fanfarria, pero ahora mismo es una situación mala para el Tottenham. Y sinceramente, no tengo ni idea de cómo se puede resolver. No tiene pinta de que haya final feliz", vaticinó Berbatov.

Enfadado por el papel del galés, el ex delantero lo tiene claro: "Es obvio que volverá al Real Madrid porque es obvio que el Tottenham no se lo quedará de seguir esta situación. Mi pregunta es dónde terminará Bale. Porque con este ritmo va a seguir muy lejos de su mejor versión y en esas regresará a España. Visto todo lo que le ha pasado estos años, como ha estado jugando y sin jugar, cómo le han criticado los madridistas y los medios, es obvio que le dará igual todo y que querrá terminar su contrato en el Real Madrid".

El búlgaro fue cuestionado, precisamente, por el jugador que debería llegar al conjunto blanco. "Si dependiera de mí, ficharía a Mbappé. El Real Madrid no debe mirar más allá de Mbappé. Es un chaval súper maduro para su edad, sabe cómo usar los espacios, marcar goles, es veloz. Para mí es el objetivo número uno de delanteros jóvenes del momento", sentenció.