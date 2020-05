El rival que amargó a Ronaldinho: "Por favor, no me pegues más"

Ronaldinho no pasó mucho tiempo por Milan, solo estuvo dos años. Pero allí también dejó recuerdos imborrables. También rivales asustado. Como le ocurrió a Pablo Álvarez, quien se pasó de rosca intentando frenarle en un choque contra el Catania. "Me dio su camiseta y me dijo: Toma; por favor, no me pegues más", rescató.