"El rol de Casemiro en el Madrid es tan vital como el que tenía Makélélé"

Gilberto Silva, ex jugador del Arsenal entre 2002 y 2008, no ha dudado en piropear a su compatriota Casemiro, al que considera una pieza vital por el buen hacer del Real Madrid.

En unas declaraciones concedidas a 'Betfair', el campeón del Mundo con Brasil en el Mundial de Corea del Sur y Japón ha comentado: "Casemiro es un jugador capital en este Real Madrid. La gente no le rinde muchos homenajes, pero su trabajo es vital, duro e importante para que todo funcione".

"Para que nos demos cuenta de la importancia de Casemiro, yo creo que su rol es tan vital como el que tenía Makélélé en el Real Madrid. Cuando se fue, sufrieron muchísimo. Lo echaron muchísimo de menos. Lo mismo pasó luego con Vieira en el Arsenal. Son jugadores fantasmas, con un perfil bajo, pero que hacen jugar a todo el equipo y lo ayudan hasta ser imprescindibles", ha añadido.

Además, Silva ha recordado cómo la prensa le criticó al comienzo de su carrera en Brasil: "Es interesante ver cómo ha evolucionado con el paso de los años. Cuando jugaba en Brasil, fue muy criticado de forma ridícula por los medios. Eso no agrada a ningún jugador. Pero cuando ya se fue al Oporto y al Real Madrid, comenzaron a tratarlo como un futbolista importante".

"Ahora ya ha alcanzado el estatus de jugador muy importante. Se sacrifica por todo el equipo y mejora cada año. Yo estoy muy contento porque le vaya bien, porque siempre ha habido comparaciones entre él y mi juego desde que empezó bien jovencito", ha proseguido.

Gilberto Silva también tuvo palabras paora Martin Odegaard, cedido del Real Madrid al Arsenal hasta el final de curso: "Le he seguido en meses atrás, cuando jugaba, y me parece una gran promesa. No ha jugado mucho para el Real Madrid, pero cuando tienes una promesa como él, le debes dar la ocasión de jugar jornada tras jornada"

"Estar en el banquillo es incómodo para cualquier jugador, pero muy duro para una promesa. Por eso creo que a Odegaard le puede sentar bien el Arsenal, porque podrá ayudarle y jugar con más regularidad", ha finalizado.