El runrún con Bale se instala en Gales

La situación de Gareth Bale en el Real Madrid hace tiempo que se volvió insostenible. El futbolista no cuenta para Zinedine Zidane y se vislumbran pocos minutos en el futuro para un jugador que, pese a ello, no tiene ninguna prisa por salir del club.

El buen salario que percibe y la comodidad de estar en una entidad como la 'merengue' hacen que el '11' blanco solo esté dispuesto a marcharse del Santiago Bernabéu si llega una oferta estratosférica en lo personal.

Además, la confianza ciega en él de Ryan Giggs, seleccionador de Galés, hace que el futbolista no haya tenido hasta ahora ningún miedo a poder quedarse fuera de una convocatoria de su combinado, pero las cosas podrían cambiar.

Tal y como señala 'AS', la prensa de la tierra natal del ex del Tottenham comienza a cuestionarse en cierta medida si el veloz extremo de Cardiff, sin casi minutos en sus piernas, merece seguir yendo con el equipo nacional.

Ese runrún quedó patente en la última rueda de prensa del propio Giggs, que tuvo que esquivar las 'balas' de los medios tras la convocatoria de Gales pese a su falta de continuidad en la capital de España.

"¿La falta de minutos de Bale? He aprendido a convivir con eso en los últimos tiempos. Para mí no es algo nuevo", argumentó un seleccionador que defendió que Gareth se mantiene en forma pese a no jugar.

"La manera en que Gareth se cuida, llega a la concentración y espera con ansias el jugar nunca ha sido un problema hasta ahora", sentenció para tratar de poner punto final a la polémica.

Sin embargo, la misma apunta a mantenerse y crecer con cada convocatoria hasta la Eurocopa, algo que podría hacer a Giggs cambiar de parecer... o al propio Gareth Bale, que podría animarse a buscar una salida si ve amenazado su puesto en el combinado nacional.