El Sabadell espera ser visitante las dos primeras jornadas, como pidió

La Nova Creu Alta está en obras y al Sabadell le vendría de perlas jugar como visitante las dos primeras jornadas de la temporada 2020-21 de Segunda División. 'AS' afirma que el club se lo transmitió a LaLiga, así que, con el sorteo pendiente, están a expensas de que les hagan caso.

Esto se conocerá en cuanto los cruces sean oficiales. El organismo no tiene por qué atender a la petición de la escuadra arlequina, pues ya ha ocurrido en más de una ocasión que una entidad solicita no jugar en casa los primeros compromisos y no lo ha logrado.

Otra opción es que su primer encuentro de la campaña sea en casa contra el Girona. Como los catalanes empezarán más tarde de lo normal debido a que jugaron la final del 'play off' de ascenso, la Nova Creu Alta les acogería más adelante a pesar de ser la jornada 1, y, en la 2, sí que jugarían como visitantes.

El estadio ya está remodelándose y la idea es que la reforma termine cuanto antes. Lo que pretende el Sabadell es que todo esté listo para cuando la Liga comience, pero le hizo la petición antes mencionada a LaLiga para asegurarse de que no haya problemas cuando la bola ruede.