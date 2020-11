"El Sabadell va a salir a ganar y eso es bueno para el fútbol"

El entrenador del Almería, el portugués José Gomes, aseguró este miércoles, en la previa del partido aplazado de la primera jornada de LaLiga SmartBank que jugarán el jueves en el campo del Sabadell, que el conjunto barcelonés "va a salir al campo para intentar ganar y eso es bueno para el fútbol".

El técnico, en su comparecencia de prensa telemática, comentó sobre el hecho de que se presente ahora este partido después de las dos primeras victorias, y consecutivas, del Sabadell en la presente temporada, que "es el momento que es".

José Gomes declaró que en el Sabadell "están confiados, están saliendo tocando balón y enseñando lo que pueden hacer. Esa confianza a veces puede ser buena para generar espacios para el contrario y esa es la idea de lo que sería mejor, encontrar un equipo más confiado que salga más para afuera".

Añadió sobre el rival que "el Sabadell ha jugado con cinco defensas, pero más un 3-4-3 en el último partido, cambiando del duelo ante el Leganés. Aunque salgan con tres centrales es un equipo ofensivo porque proyecta ofensivamente a sus carrileros y los centrales no tiene problemas en ayudar a construir para los tres de delante".

José Gomes también se refirió al partido disputado el pasado domingo en Almería ante el Girona, que finalizó con empate a cero pese a que el rival acabó el encuentro con tres jugadores menos por expulsiones, y dijo que se sintió satisfecho con el trabajo de los suyos.

"Con todo el respeto con mi colega Francisco -entrenador del Girona- y sus jugadores, no ganamos por su buena defensa, sino por la casualidad de no haber marcado. Creamos situaciones clarísimas de gol y que no fueron gol porque no pusimos el balón en la portería, no por la organización defensiva del contrario", argumentó.