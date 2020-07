El Saint-Étienne lo intentó todo para que Saliba estuviese en la final

Durante los últimos días, el nombre de William Saliba ha sido uno de los más comentados en Francia. Y no precisamente por un buen motivo.

El futbolista francés ha estado en el foco debido a que el Arsenal ha decidido incorporarlo de inmediato a su disciplina y, por ello, se perderá la gran final de Copa de Francia que el Saint-Étienne (hasta hace nada su club) disputará ante el PSG.

La mala noticia era conocida desde hace semanas por los aficionados del conjunto del Ródano, pero el club galo trató hasta el último momento de alcanzar un acuerdo con el Arsenal, aunque no tuvo fortuna.

"Lo intentamos, pero no hemos podido ponernos de acuerdo con el Arsenal. Por lo tanto, lógicamente, no jugará la final", manifestó ante los medios el entrenador del Saint-Étienne, Claude Puel, que no podrá contar con uno de sus mejores futbolistas durante el último curso en la pelea por el título.