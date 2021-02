El salto del niño favorito de Guardiola

Pep Guardiola ha dirigido a Leo Messi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Franck Ribéry, Kun Agüero, Yaya Touré y una decena de futbolistas rebosantes de talentos. Por sus manos han pasado algunos de los jóvenes más prometedores del mundo que posteriormente se han confirmado como estrellas y leyendas. Cuestionado por el mayor talento que ha tenido bajo su ala protectora, Guardiola ha comentado en alguna ocasión: "Lo he dicho muchas veces en ruedas de prensa, pero tal vez no lo haya dicho delante de él: Phil es el jugador más talentoso que he visto en mi carrera como entrenador".

Foden, de 20 años, tras varias temporadas de ingreso gradual en el primer equipo, ya tiene números que se acercan al 'crack' que promete ser. Ya ha disputado 21 partidos como titular, lo que nunca había hecho, y ha superado su tope de goles, que era de ocho, ahora suma diez; en cuanto a asistencias, lleva siete, mientras que el curso pasado hizo nueve. Lo tiene a tiro. Contra el Liverpool, golazo y aisstencia para coronar un gran inicio de año: cinco goles y tres asistencias en diez encuentros disputados.

Sus métricas señalan una mayor incidencia en el juego y aumento en su nivel de determinación. Promedia 0,51 goles por 90' minutos sin contar penaltis, lo que ratifica su facilidad para perforar porterías rivales. Ha mejorado ostensiblemente en pérdidas (9), regates (5,7), duelos ofensivos (9,6), pases intentados (47,9) y carreras (9,9). Le falta intentarlo más pero su promedio goleador por 90 minutos señala un alto nivel de acierto. En duelos generales también tiene margen de progresión.

Foden nació en Manchester, ingresó con ocho años en la cantera del City y desde entonces ha ido subiendo peldaños, desde recogepelotas a atacante decisivo. Mediapunta o extremo, se desenvuelve bien en cualquier zona ofensiva. El niño favorito de Guardiola va creciendo.