El salto en la carrera del sobrino de Solari

El centrocampista argentino Augusto Solari, segundo refuerzo invernal del Celta de Vigo, señaló que llegar al fútbol español es "un salto" en su carrera después de una larga trayectoria en su país.

"Es algo que siempre soñé, siempre lo tuve en mente. Es una oportunidad única, una alegría y un orgullo defender la camiseta del Celta", comentó el ex futbolista de Racing, que firma un contrato hasta 2023 con la entidad gallega.

Augusto Solari, sobrino del ex futbolista y ex entrenador del Real Madrid Santiago, asume que la llegada a Vigo supondrá "un cambio" en su vida porque llega a otro país con "una cultura parecida a la nuestra pero que no deja de ser diferente".

"Me tendré que adaptar a los nuevos compañeros, a un nuevo grupo de trabajo", puntualizó el extremo, para quien la presencia de Eduardo Coudet, con quien coincidió en Racing, ha sido determinante para su llegada a Balaídos.

"Lo conozco, sé que cómo trabaja y cómo es su forma de jugar. Eso es una ventaja para adaptarme y darle herramientas y poder aportar rápidamente donde me toque al equipo", subrayó Augusto Solari, quien tiene referencias del Celta y de la ciudad por el chileno Marcelo Díaz y su compatriota Gustavo López, ex futbolistas celestes.

El segundo refuerzo invernal del Celta cree que puede aportar "mucha velocidad" y "mucha entrega" a un equipo, además su experiencia tras una exitosa carrera en el fútbol argentino.