El San Fernando se niega a la fase de ascenso exprés

El presidente del San Fernando, Manuel Gómez Fontao, se mostró este miércoles en desacuerdo con la promoción de ascenso exprés que plantea la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y también por la posibilidad de jugar a partir del 30 de junio, lo que supondría un "descalabro" económico para los clubes.

Gómez Fontao, además, advirtió a 'EFE' de que, en el caso de que un futbolista diera positivo por coronavirus en este nuevo período de competición, "habría que paralizarlo todo de nuevo".

El presidente del conjunto gaditano del grupo IV de Segunda B, al margen de las aspiraciones de ascenso de su equipo, opinó que una solución posible sería dar la temporada por nula y comenzar la nueva campaña con los mismos contendientes en cada categoría.

Gómez Fontao declaró que su intención y la de otros clubes con los que mantiene contacto es "intentar ayudar" en lo que puedan al presidente de la RFEF, Luis Rubiales, tras conocer la propuesta de dar por finalizada la competición en Segunda B y Tercera División y dilucidar la escalada a categoría superior por medio de una fase de ascenso rápida.

"No me gustaría estar en el lugar de Luis Rubiales", señaló el presidente del San Fernando, quien puntualizó que "el problema no lo crea él (Rubiales), le viene, pero no va a poder contentar a todos", apostilló.

El San Fernando es sexto con 44 puntos en el grupo IV, a tres del cuarto puesto, que ocupa el Yeclano (47), y en la fase de ascenso que se pretende proponer a las Territoriales, los cuatro primeros clasificados de cada grupo jugarían a puerta cerrada en una misma sede unas semifinales y final, de donde saldría un campeón que ascenderá.

Gómez Fontao expresó su convencimiento de que los equipos deben "competir" y que no es "lógico" detener la Liga en la jornada 28, cuando su equipo tiene que recibir a falta de diez jornadas al Marbella y al Cartagena, dos de los cuatro primeros clasificados.

El mandatario del club andaluz, por otra parte, aclaró que su equipo no se plantea un ERTE pese a las dificultades económicas y apuntó que sus jugadores "cobraron el día 25" de marzo sus mensualidades y que "lo volverán a hacer" en abril.

El presupuesto del San Fernando se acerca a los dos millones de euros, habiéndose cuadrado un superávit del que "se está echando mano" ante la paralización de la competición.