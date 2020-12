El Sazlburgo lo vuelve a hacer: los paralelismos entre Haaland y Szoboszlai

Se convirtió en noticia oficial un runrún que cada vez cobraba más fuerza: el fichaje de Szoboszlai por el RB Leipzig. Una noticia de cierto impacto porque el joven talento húngaro, que estaba en las mejores agendas del continente, se está destapando como proyecto de gran jugador. La cuestión es que este movimiento parece ser el segundo episodio de lo que ya tuvo lugar el año pasado con Erling Haaland.

Aunque lo del noruego fue a base de goles y lo de Dominic Szoboszlai más con buen fútbol, ciertamente se repite el patrón: el Salzburgo traspasa en el mercado de invierno a su gran bandera del momento tras completar una buena Champions.

No quedan ahí los parecidos, ni mucho menos. El salto de calidad del joven húngaro se produce a sus 20 años, cuando Haaland tenía 19 en el momento de su marcha. Igualmente, Szoboszlai apostó por foguearse en un club del segundo escalón y no por uno de primerísimo orden. Y otro más: probará fortuna en la Bundesliga, una competición con lazos con la competición austríaca y que le permitirá una adaptación menos agresiva para que no lo acuse.

El precio del montante del gran fichaje del RB Leipzig es de 20 millones, lo mismo que le costó Haaland al Borussia Dortmund, aunque en el caso del delantero posteriormente se descubrieron unas generosas comisiones que fueron a los bolsillos del padre del noruego, así como para su representante, Mino Raiola.

Y a pesar de no ser un '9', Szoboszlai llegará al RB Leipzig con números más que dignos repartidos entre la competición doméstica y la Champions: 9 goles y 6 asistencias en 21 partidos, 20 de ellos haciéndolo como titular, puesto que ya maneja galones desde el año pasado. Igual que con la Selección Húngara, con la que vivió el momento mágico de meter el gol que devolverá al país a una Eurocopa.