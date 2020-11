El capricho de la 'bestia' Llorente: "Mi plato favorito son los huevos con boniato y jamón"

Luis Enrique reconoció el trabajo y el gran rendimiento de Marcos Llorente, ahora adaptado a una nueva posición en el Atlético de Madrid. En su charla con 'AS', el mediocampista, ahora concentrado con la Selección Española, habló de varios temas de actualidad, pero también de cómo se cuida para mantener su físico al 100%.

"El ciclo entrenamiento-alimentación-descanso me lo recomendó mi padre, Paco Llorente -ex futbolista-. Me inculcó valores de trabajo y también los del descanso y la alimentación del deportista. Él siempre ha sido una persona muy metódica, muy exigente y eso me ha ayudado muchísimo en mi carrera", aseguró el jugador del Atlético.

"No tengo alimentos prohibidos, pero luego hay algunos que solo son para ocasiones muy especiales. Todo lo que es bollería o ultraprocesados hay que olvidarlos, como los dulces. No hay nada de cierto en que no como carne, no soy vegetariano. Yo como de todo excepto lácteos y cereales, que es lo único que no pruebo. Como carne, pescado, huevos, pollo, patatas, boniatos, verduras... de todo", añadió.

Llorente sí que sorprendió cuando eligió su plato favorito. No dudó: "Huevos rotos con boniato y jamón ibérico".

Su vida deportiva cambió desde que Simeone le adelantó su posición. Pero, ¿cómo se adaptó tan rápido tras pasar varios años como pivote defensivo? "Tuve que trabajar mucho con el vídeo y aplicar las consignas de Simeone, pero finalmente me adapté. Creo que por mis condiciones físicas puedo jugar en una posición más avanzada, pero es verdad que no esperaba que fuera todo tan bien como ha ido. Para mí es una gran ventaja poder jugar en varias posiciones y darle esas opciones al entrenador", aseguró.