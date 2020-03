El secreto de Pacheco para jugar lesionado

Pacheco es uno de los jugadores clave del Málaga. Está ganando protagonismo y podría superar sus números de la campaña pasada. Ha tenido que jugar en varias ocasiones lesionado y él mismo reveló un truco para estar sobre el verde a pesar del dolor.

"Abrimos la bota por detrás para que no hubiese contacto directo. Estuve un tiempo bien, pero ese movimiento del talón, que no está fijo, igual me hizo daño, y llevo muchos días con mucho dolor y con medicamento. He parado un par de días para ver si puedo jugar", dijo en una entrevista con 'Radio Marca'.

Analizó sus problemas físicos desde su llegada: "El año pasado fue complicado para mí por las lesiones que llegaron por causas que uno no controla. Mi vida privada es una vida normal. Yo hago todo lo posible por cuidarme, pero cuando te lesionas... te obsesionas un poco con todo. Este año, salvo la primera lesión que tuve, no he vuelto a tener problemas físicos hasta ahora con este incidente en el talón".

Sobre la crisis del coronavirus, opinó: "No sabemos la importancia que tiene y el riesgo que conlleva jugar, somos personas iguales, nos podemos contagiar entre los que acudimos al partido. Lo lógico es parar; es lo más coherente y lo que han recomendado. Nunca he jugado a puerta cerrada, no es lo mismo sin los aficionados, pero, sobre todo, deberíamos ponernos más serios con este asunto".

Y lo respaldó con un ejemplo: "Vi una imagen curiosa en el Alavés-Valencia del pasado viernes, había jugadores en el túnel a punto de salir al terreno de juego, abrazándose, para luego en el campo saludarse con el codo. La verdad que no tiene ningún sentido. Si la situación es tan grave, mejor que se proteja a todo el mundo hasta que mejore la situación".