"El secuestro de mi hermana impidió que triunfara en el Milan"

Ricardo Oliveria es uno de los iconos más importantes de la historia del fútbol español. Un jugador recordaba por el Valencia, el Betis y el Zaragoza y que también dejó pinceladas en el Milan.

El delantero se niega a colgar las botas, y eso que con 40 años jugó siete partidos con Coritiba en la ya pasada temporada. En 'Panenka' se sinceró hace unos meses.

"Vivíamos en un barrio complicado, con escasez de comida y problemas. Cuando tenía ocho años murió mi padre y apenas tengo recuerdos de él, pero lo que sé es que era un devoto del fútbol y siempre pretendió que mi hermano mayor fuera futbolista. A los 15 años llegué a pedir en la calle para subsistir", recordó el jugador su dura infancia.

De Santos dio el salto a Europa en un potente Valencia con el que hizo nueve goles en 29 partidos: "El Valencia era un equipazo. Nos hicimos imparables y marqué algunos goles en el Camp Nou y ante el Madrid y eso me hizo ver que tenía capacidad para jugar en grandes equipos. Fue un año histórico y me sirvió para ganar la Copa América de 2004".

La carrera de Ricardo Oliveira fue dando pasos y se marchó al Betis cuando sintió que ya no iba a jugar tanto en el Valencia.

"Ni me lo pensé cuando me llamó el Betis porque ya había sido el primer equipo español interesado en mí. Allí me hice un gran goleador. Mi corazón siempre será del Betis y en mi casa, si está jugando el Betis, se ve el Betis", continuó.

Además de su rotura del ligamento cruzado, Oliveira tuvo que afrontar el secuestro de su hermana cuando fichó por el Milan, operación por la que dejó 17 millones en el Betis.

"El secuentro de mi hermana me quitó la ilusión y no estaba para jugar porque iba a los entrenamientos y me ponía a llorar. Siempre imaginaba lo peor. Me costó caro porque fue el shock por lo que no pude triunfar en el Milan cuando estaba listo para ello", relató.

A día de hoy, Oliveira sigue soñando con el fútbol. "Nunca le podré devolver al fútbol todo lo que me ha dado. El fútbol me tiene preso y me tiene atado y me mantiene vivo", concluyó.