El segundo de Bordalás, contra el arbitraje: "Nos sentimos perjudicados"

Patricio Moreno, segundo entrenador del Getafe, afirmó, después de perder 0-1 con el Granada, que su equipo se siente "claramente perjudicado" por el penalti que pitó el colegiado Jesús Gil Manzano y que dio la victoria al conjunto nazarí.

Moreno sustituyó a José Bordalás para atender a los medios de comunicación por una "indisposición" del entrenador del Getafe. Ante los medios, no se mostró de acuerdo con la pena máxima que decidió el choque.

"Marca el devenir del partido. Nos sentimos claramente perjudicados, no pensamos cómo Djené se marcha lesionado del golpe en esa jugada y termina siendo penalti en contra del Getafe. Djené toca el balón, recibe una patada y recibimos penalti en contra que marca el devenir del partido", comentó.

"No lo entendemos, era una jugada tan clara que no entendemos cómo no se ha mirado. Existiendo el VAR, siendo tan claro, pues nos sentimos perjudicados en esa acción. Djené se marcha lesionado fruto de esa jugada. Es decisiva en el partido", agregó.

Además, indicó que espera y confía en que la decisión no esté condicionada y lamentó que, aunque el Getafe hace "muchísimas cosas bien", se quieren ensalzar "otras cosas del juego" del equipo azulón.

"Todas las derrotas duelen y, concretamente, en este partido. Teníamos muchas ilusiones, queríamos refrendar la victoria del otro día. El equipo lo ha hecho todo, hemos disfrutado de ocasiones aún con el Granada defendiendo con mucha gente. Una lástima no haber podido concretar ninguna. Podíamos haber ganado el partido", dijo.

Por último, se refirió a si hubo "mal rollo" con el banquillo del Granada: "Por nuestra parte, no, respetamos a todos los equipos. Me pilla arriba, no te puedo decir. Lo que sí puedo asegurar es que el Getafe respeta a todos los rivales. Es lo que demandamos, que el Getafe no se le ha respetado de la misma manera, acusando de cosas que no son ciertas", finalizó.