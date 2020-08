El segundo de Pirlo será el entrenador oficial mientras este se saca la licencia UEFA Pro

La Juventus anunció este fin de semana a Andrea Pirlo como su nuevo entrenador. El ex centrocampista italiano suplirá a Maurizio Sarri en el banquillo, aunque oficialmente no lo podrá hacer hasta octubre.

¿El motivo? Hace poco que Pirlo se retiró y aún está cursando para sacarse la licencia UEFA Pro que sí le permitiría dirigir a equipos como la Juventus. No será hasta octubre cuando ponga el punto final y obtenga los permisos, como publica 'Calcio e finanza'.

Esto no significa que el italiano no se vaya a sentar en el banquillo. La normativa de la Serie A permite que se pueda ejercer mientras se está haciendo el curso de entrenador de este nivel, pero no a nivel burocrático.

Por ello, quien aparezca en las fichas de la Serie A como entrenador de la Juventus será Roberto Baronio, quien en un principio iba a ser su segundo entrenador en el filial 'bianconero', pero que ha acabado ascendiendo tras el despido de Sarri.