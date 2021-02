El Sevilla, a evitar la euforia frente a un colista reanimado

El Sevilla, en un momento sublime de la temporada con ocho triunfos seguidos y entre ellos el 2-0 endosado en la ida de las semifinales de Copa al Barcelona, recibe este sábado a la SD Huesca con el reto de evitar la euforia por su racha triunfal ante el colista de LaLiga Santander, que lucha por la supervivencia.

El equipo de Julen Lopetegui llega a la cita en el momento más dulce, con esa ventaja para la vuelta de las semifinales, cuarto en LaLiga y con el primer asalto de los octavos de la Champions en el horizonte, el miércoles ante el Dortmund alemán, pero, precisamente por ello, los sevillistas quieren darle de lado a tanto 'azúcar'.

Lopetegui, un técnico serio, poco amigo de los halagos y siempre respetuoso con todos los rivales, ha apelado a desterrar cualquier atisbo de confianza, dándole su legítimo sitio a una SD Huesca renacida tras la llegada del técnico José Rojo 'Pacheta', y ha insistido en que sólo están centrados en un rival que ha "mejorado mucho" y pugna por la salvación.

Hasta tal punto ha llegado la reflexión admonitoria del entrenador guipuzcoano que ha calificado el partido contra la SD Huesca como "el más complejo" en lo que va de una temporada hasta ahora tremendamente exitosa para los suyos, por el precedente de haber ganado al Barça en la ida de la semifinal copera y por lo que está por llegar.

Así, huir de toda confianza y controlar cualquier atisbo de euforia es la clara consigna, antes de medirse con el colista, en un Sevilla muy sólido, muy equilibrado y compacto, y que está en su máximo nivel para prolongar su racha triunfal: ocho triunfos seguidos -cuatro en Liga y cuatro en Copa-, seis partidos sin encajar y sólo uno perdido en los últimos 18, con 15 victorias, dos empates y una sola derrota, el 12 de enero ante el Atlético (2-0).

Los sevillistas siguen con las bajas por lesión de tres puntales básicos del equipo, los laterales Jesús Navas y el argentino Marcos Acuña, y el extremo Lucas Ocampos, también internacional con la 'Albiceleste', aunque recuperan al centrocampista Óscar Rodríguez, tras superar una dolencia muscular y la COVID-19.

Se prevén algunos cambios para refrescar a un equipo muy exigido por su duro calendario, con la posible entrada del neerlandés Karim Rekik en la banda izquierda por Sergio Escudero y de Óliver Torres y el serbio Nemanja Gudelj en el medio, quizás junto al croata Ivan Rakitic, por Joan Jordán y el brasileño Fernando Reges.

En ataque podrían repetir Suso Fernández y el argentino Papu Gómez, con opciones también para Munir El Haddadi, y la posible novedad en punta del neerlandés Luuk de Jong para dar descanso al marroquí Youssef En-Nesyri, sobre todo pensando en el exigente partido del miércoles en la Champions contra el Dortmund.

Mientras, el Huesca se aferra a las buenas sensaciones que está mostrando desde la llegada al banquillo de José Rojo 'Pacheta' para intentar dar la sorpresa este sábado en el Sánchez Pizjuán, ya que, dada su situación de colista de la clasificación, no puede renunciar a dejarse puntos por el camino.

No se lo puede permitir ni aún con un equipo teóricamente muy superior, que va cuarto en la clasificación y que, además de sacarle 26 puntos de diferencia, logró el miércoles un gran resultado en la Copa contra el Barcelona.

Para el Huesca, su mirada y sus aspiraciones están puestas en la zona de salvación que tiene a cuatro puntos y cada partido es una nueva oportunidad para sumar, sea cual sea el potencial del rival, tal y como demostró en la anterior jornada contra el Real Madrid, ante el que cuajó un gran partido en el que le faltó acierto rematador para haber conseguido sumar.

Pacheta no podrá contar con el mediocentro Pedro Mosquera y el delantero exsevillista Sandro Ramírez, que todavía no están del todo recuperados de sus lesiones musculares y a los no se quiere forzar, si bien recupera al central Pablo Insua, una vez superado el coronavirus.

Frente al conjunto sevillista podría reforzar la línea del centro del campo, al jugar fuera y ante un rival que exige mucho, lo que dejaría solo en la punta del ataque al goleador Rafa Mir con un sistema 5-4-1.

El jugador elegido para ese centro del campo podría ser Javi Ontiveros, lo que supondría relegar al banquillo al japonés Shinji Okazaki, en tanto que, en el caso de mantener el habitual 5-3-2, la duda estaría en quién sería el acompañante de Rafa Mir en la punta del ataque, si Okazaki, Dani Escriche u Ontiveros.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Aleix Vidal, Koundé, Diego Carlos, Rekik; Óliver Torres, Gudelj, Rakitic; Suso, De Jong, Papu Gómez.

SD Huesca: Álvaro Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Gastón Silva, Javi Galán; Seoane, Doumbia, Mikel Rico; Ontiveros u Okazaki, Rafa Mir.

Árbitro: David Medié Jiménez (C. Catalán).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Hora: 16.15 CET.