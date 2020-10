El Sevilla aumenta la exigencia de un Barça sorprendente

Las buenas sensaciones del Barcelona de Ronald Koeman tienen este domingo en el Camp Nou otra prueba exigente ante el Sevilla, que medirá la madurez de un proyecto que aprobó con nota los dos primeros exámenes de la temporada contra el Villarreal y el Celta.

No se respira todavía euforia en el entorno azulgrana, pero sí cierto optimismo. Quizá porque las expectativas eran bajas antes del inicio del curso o, simplemente, porque después del 2-8 contra el Bayern de Múnich la moral estaba por los suelos.

Lo cierto es que Koeman cambió el ánimo de un equipo que parecía haber entrado en una espiral de pesimismo sin fin. El partido contra el Celta (0-3) confirmó que algo está cambiando.

Jugó el Barça más de 45 minutos con un jugador menos por la expulsión de Lenglet y el equipo no solo dejó la portería a cero, sino que anotó dos goles más en el segundo tiempo.

Solidaridad, solidez física y talento en ataque. Y eso que ante el Villarreal y el Celta jugaron siete jugadores titulares que sufrieron el último naufragio europeo.

Koeman ha dado protagonismo a Ansu Fati, autor de tres goles en las dos primeras jornadas, ha recuperado para la causa a Philippe Coutinho y, tras un verano movido, parece que al barco se ha subido también Lionel Messi, que lideró a su equipo ante el Celta.

El Sevilla será el tercer y último test antes del parón por selecciones, y el más complicado de este primer tramo, por lo que sumar un pleno de nueve puntos en los tres primeros partidos ligueros daría argumentos a los que creen que hay motivos para la esperanza.

No se esperan muchos cambios en la alienación de los locales, más allá de la entrada del uruguayo Ronald Araujo en el eje de la defensa por el sancionado Clément Lenglet, mientras que el lateral estadounidense Sergiño Dest, fichado esta semana, podría estrenarse en una convocatoria, aunque el Barça está a la espera de poder tramitar su licencia.

El Sevilla acude a Barcelona para disputar su cuarto partido oficial de la temporada en diez días, después de que iniciara el curso el 24 de septiembre en Budapest, con la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern de Múnich, y engancharse después a LaLiga Santander en la tercera jornada para medirse el pasado domingo al Cádiz en el estadio Ramón de Carranza y el pasado jueves en el Sánchez-Pizjuán al Levante.

Ahora, otra vez casi sin tiempo de recuperación, afronta la siempre complicada visita al Nou Camp ante el Barça, un equipo que también inició el torneo en la jornada tercera y que lleva igualmente dos triunfos, aunque ambos con resultados contundentes.

La visita del Sevilla al campo de los azulgranas es casi siempre un martirio, como lo demuestra el dato de que ha perdido los últimos once partidos disputados el Camp Nou, donde no puntúa desde su empate a cero de la Liga 2011-12 y no gana desde enero de 2010, en los octavos de final de la Copa del Rey.

Lopetegui, que está sancionado, solo tiene la ausencia por mermas físicas del internacional Sub 21 Bryan Gil. Vista la entidad del rival y que el equipo no competirá la próxima semana al abrirse una ventana de partidos de selecciones nacionales, el entrenador sevillista no cambiará mucho su once base.

Estará en ese equipo inicial el croata Ivan Rakitic, que cumple su segunda etapa en el Sevilla después de desvincularse este verano del Barcelona, en el que cumplió seis campañas tras su traspaso desde la entidad andaluza y que ahora suple la marcha al fútbol árabe del argentino Éver Banega.

Rakitic será unos de los sevillistas que podrán relajarse algo la próxima semana, ya que recientemente renunció a jugar mas con Croacia, aunque hay una docena de futbolistas de la plantilla que sí han sido llamados por sus respectivas selecciones nacionales.

Alineaciones probables:

Barcelona: Neto; Sergi Roberto, Piqué, Araujo, Alba; Frenkie de Jong, Busquets; Ansu Fati, Coutinho, Griezmann; Messi.

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Ocampos, Rakitic, Munir; Luuk de Jong.

Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño).

Estadio: Camp Nou.

Hora: 21.00 CET (19.00 GMT)