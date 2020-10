El Sevilla confía en tener público en el Pizjuán antes de fin de año

José María Cruz, director general del Sevilla, declaró en la 'Cadena SER' que el club está trabajando por si la posibilidad de acoger público se da. Aunque tiene claro que "si hay público, habrá poco".

"No quiero ser muy optimista. No sé si para el día del Rennes vamos a tener público, pero confío en que la fase de grupos y antes que termine el año vamos a tener público. No sé si el día del Rennes. Estamos trabajando por si esa posibilidad se da, para que no nos coja desprevenidos. Si hay público habrá poco público", señaló Cruz.

Por otro lado, el directivo sevillista explicó que "la Junta de Andalucía tiene la intención de intentar conseguir que haya público si la situación no empeora". "Entiendo que el Gobierno quiera una situación uniforme en todo el país", añadió.

El Sevilla ha comunicado que no habrá público en los partidos de la cantera. El filial se estrenará esta semana en la primera jornada de la Segunda División B ante el UCAM Murcia. "Hemos podido permitirnos el lujo de no recaudar por abonos sin que sea un quebranto para la sociedad. Aquí pienso que la temporada 20-21 va a ser complicada. La 21-22 esperemos que sea buena. Pero ésta va a ser complicada y muy volátil. Por eso hemos decidido esperar", indicó acerca de los abonos.