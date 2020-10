El Sevilla descarta renovar a Koundé y el United le gana metros al City

El director general del Sevilla, José María Cruz, habló en 'Radio Sevilla' sobre el futuro de Koundé, que este jueves dio positivo en coronavirus, con numerosos pretendientes para salir del Pizjuán. Pero el club no pretende renovar al francés y mejorar sus condiciones económicas.

"No soy nunca partidario, por concepto, de mejorar a un jugador que ha tenido una buena temporada en su primer año. Porque los rendimientos pasados no garantizan los rendimientos futuros y porque si incrementas la cláusula de rescisión lo haces en cantidades que nadie va a pagar; y subir el salario de un jugador para elevar una cláusula a unas cantidades que nadie pagaría... a veces, no es una buena elección", explicó el directivo del Sevilla.

La cláusula de rescisión de Koundé es de 90 millones de euros. Su contrato, válido hasta junio de 2024. "Hablamos de un jugador que le quedan cuatro temporadas, tiempo habrá, esa es el área de Monchi y valorará cuando renovarle", añadió José María Cruz.

Según 'The Sun', el Manchester United estaría dispuesto a pagar la totalidad de su cláusula. Los 'red devils' parecen haber adelantado a su máximo rival, el City, que durante el verano llegó a ofrecer 55 'kilos' por el internacional francés Sub 21.

"Era mucho dinero para esta época. Pero también era un jugador que no salió barato, 21 millones, y la cantidad que nos ofrecieron la consideramos insuficiente porque el jugador valía más y consideramos que valdrá más. No va a bajar su valor, va a aumentar", concluyó.

Solskjaer ha pedido a Koundé para el mercado de enero. El objetivo del club de Old Trafford es dar salida a jugadores como Phil Jones o Marcos Rojo, con grandes salarios, para poder incorporar sangre fresca y un acompañante de garantías para Harry Maguire.