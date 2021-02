Lopetegui y Suso: un idilio para soñar

La luz de Suso se apagaba en Milán. En su sexto año en el combinado de San Siro, al gaditano le llovían las críticas por su rendimiento en el terreno de juego, que no estaba siendo, ni por asomo, el mejor de su historia más reciente.

Y entonces sonó el teléfono. Julen Lopetegui pidió su fichaje y el Sevilla cumplió. Los hispalenses les pagaron 21 millones de euros a los 'rossoneri' y el extremo se comprometió con la entidad andaluza hasta junio de 2025.

La relación entre técnico y futbolista va mucho más allá de la estancia de ambos en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Coincidieron en las categorías inferiores de la Selección Española y, juntos, lograron alzar el título del Europeo Sub 19 en 2012. También estuvieorn juntos en la Sub 20 y en la Sub 21.

Y hasta en 'la Roja'. Fue con Lopetegui en el banquillo, precisamente, cuando Suso hizo su primera aparición con la Absoluta en el amistoso frente a Rusia (3-3) previo la clasificación para el Mundial de 2018. Aquel 14 de noviembre de 2017 saltó al terreno de juego en el descanso y disputó 45 minutos.

El propio jugador lo reconoció en una entrevista en el diario 'Marca'. "Nadie me conoce mejor que Lopetegui. Sabe lo que puedo dar, aportar y fallar. Él lo sabe todo", reconoció el futbolista de la Tacita de Plata.

Y cómo está respondiendo Suso a esta clara apuesta del técnico vasco, pues de la mejor manera posible. Porque el gaditano, más allá de sus cuatro goles y tres asistencias, aporta desequilibrio, dinamismo y determinación en la zona decisiva, como muestran los datos de BeSoccer Pro.

Suso apenas ha generado pérdidas de balón durante sus últimos enfrentamientos y posee una gran cualidad a la hora de regatear (60% de acierto). Tampoco le va nada mal en los pases (80%), tanto en corto como en largo, verticales y hacia atrás.

Posee, en estos momentos, un ELO de 81, aunque su potencial apunta hasta los 84 puntos. A sus 27 años de edad, y con 'su papá futbolístico' en el banquillo, pocas personas se atreverán a negar a que alcance e incluso pueda superar esta cifra.

Su buen hacer le llevó incluso a ser incluido en el XI ideal de la ida de los octavos de final de la Champions League. Suso jugó una hora frente al Borussia Dortmund, firmó el primer tanto del encuentro -con algo de fortuna- y generó peligro por el perfil diestro. El jugador del cuadro alemán Raphaël Guerreiro, su par durante la cita, no lo pasó nada bien defendiéndole.