El Sevilla niega estar interesado en Isco

El futuro de Isco no está ni mucho menos claro. El malagueño le habría pedido salir al Real Madrid, pero se desconoce si finalmente lo hará.

Al desvelarse sus intenciones, a Isco comenzaron a salirle 'novias'. Una de ellas, el Sevilla.

Tras el partido de la Champions contra el Krasnodar, José Castro, presidente sevillista, atendió a 'El Partidazo de COPE'. Fue cuestionado, como no podía ser de otra forma, sobre los rumores que sitúan a Isco cerca del Sánchez-Pizjuán.

Castro aclaró que, al menos de momento, no han preguntado por Isco. "Lopetegui no me ha pedido su fichaje", zanjó.

De hecho, ni siquiera sabe si el club traerá o no algún refuerzo en la próxima edición del mercado. "No sé si ficharemos en invierno. Monchi siempre trabaja... Ya veremos", finalizó.