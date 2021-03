"El Sevilla nos triplica en presupuesto, pero no en lo deportivo"

Este domingo llega uno de los derbis más vividos y pasionales del fútbol español: el de la ciudad de Sevilla. En Nervión, el conjunto de Lopetegui recibe a un Betis en alza que está ya en puestos europeos en la tabla.

Sobre el vital choque quiso hablar el presidente bético, Ángel Haro, para 'RTV Betis'. Aseguró que su equipo no está lejos del rival en cuanto a rendimiento. "Presupuestariamente sigue habiendo un escalón. Triplican nuestro presupuesto, pero deportivamente no. Ya en casa pudimos ganar, fuimos superiores desde mi punto de vista", dijo.

"El Betis va a ganar siempre. Hacer en el derbi un planteamiento donde no se vaya a ganar me parecería de equipo muy pobre. Tiene elementos suficientes para salir de Nervión con victoria. En este caso va a ser un partido muy disputado. Con el respeto que hay que tenerle al rival, pero no miedo", añadió.

Además, el conjunto bético intentará hacer aún más grande la herida del Sevilla, que ha visto como en cuestión de pocas semanas ha sido eliminado de la Copa y de la Champions, en esta última este martes ante el Borussia Dortmund.