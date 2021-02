"El Sevilla puede hacer daño al Barça, pero a Messi no hay cómo pararlo"

Sevilla y Barcelona se enfrentan este miércoles 10 de febrero a las 21 horas en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, un partido que tendrá el Sánchez-Pizjuán como escenario ideal.

Es por eso que los hispalenses confían en sacar un resultado positivo en su feudo para asaltar el Camp Nou en la vuelta con tranquilidad. Uno de ellos es Fernando, que ha analizado la esperada eliminatoria en unas declaraciones concedidas a 'Goal'.

"Sabemos que es un partido muy complicado contra un rival que genera muchas situaciones que pueden hacernos daño. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero también sabemos que tenemos calidad y jugadores para hacerles daño también", declaró el mediocentro de 33 años.

Y comentó sobre el rival: "El Barcelona siempre es el Barcelona, el que se pone esta camiseta siempre es un jugador con calidad. No pensamos así. Pensamos que va a ser un partido difícil, tienen jugadores que pueden hacer daño en cualquier momento y vamos a estar preparados para ello. Nos enfrentamos a un equipazo. Es un equipo difícil de ganar, pero nos hemos preparado para eso, para hacer un buen partido en casa porque necesitamos sacar un buen resultado para que fuera podamos sellar el pase a la próxima ronda".

A la pregunta de cómo se para a Messi, Fernando comentó: "Creo que no hay solución y no hay método para pararlo. Tenemos que hacerlo como un equipo, estar todos metidos y concentrados para cuando nos toque juntarnos atrás y estar pendientes de que Messi pueda hacer daño. Es difícil. Tenemos que tener un poco de suerte y que Messi no tenga su día".