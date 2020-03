El Sevilla puede pagar a Callejón; el Everton, pendiente

Callejón no termina de renovar, el Nápoles le ha puesto una oferta sobre la mesa pero no firma. El Sevilla va tras el ex del Madrid y Espanyol.

El Sevilla lograría en Callejón un refuerzo de garantías, con gol y experiencia. Han hecho cuentas en Nervión, porque había dudas sobre su ficha. Luz verde.

Según 'Estadio Deportivo', el Sevilla puede asumir las peticiones del futbolista, quien en la actualidad suma más de 330 partidos con el Nápoles. A los 33 años podría volver a España.

Claro que también podría aventurarse en una nueva aventura. Según 'The Athletic', el Everton sondea su fichaje. Carlo Ancelotti fue su entrenador en San Paolo y habría pedido su contratación.