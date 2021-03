El Sevilla quiere alejar a Ocampos de los Wolves con una cláusula de 100 'kilos'

Los Wolves buscan extremo y han encontrado uno de su gusto en LaLiga. Amenazan desde Inglaterra con hacerse con Ocampos. No les importa pagar los 70 'kilos' que figuran en su cláusula de rescisión.

Por eso, en el Sevilla ya se mueven. Asegura 'ABC' que la entidad andaluza ya trabaja en la renovación de Lucas Ocampos. Se niegan a dejarle marchar.

Afirma este fuente que, desde hace unas semanas, el Sevilla habla con Ocampos sobre su posible renovación. Le ofrecerían un año más, es decir, hasta 2025.

Si firma, Ocampos vería aumentado su sueldo, añade 'ABC'. Pero lo más importante vendría en su cláusula de rescisión. Para alejarle de los Wolves, el Sevilla quiere fijar su precio en una cifra cercana a los 100 millones de euros.

Ahora falta por saber la respuesta de Ocampos. Mientras, en Inglaterra, los Wolves no pierden ojo a la situación del extremo y no dudarán en intentar su fichaje este verano si en Nervión no consiguen convencerle para que firme.