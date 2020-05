"El Sevilla vivió la muerte de Puerta y Reyes, pero salió de sus cenizas"

El director general deportivo del Sevilla, Monchi, ofreció una nueva masterclass a través de su canal de YouTube en la que habló sobre las habilidades necesarias para el trabajo encaminado a una gestión de éxito.

El gaditano destacó la capacidad para reponerse de los malos momentos demostrados por el Sevilla: "Desgraciadamente este club ha vivido situaciones duras. Ha vivido la muerte de un jugador como Antonio Puerta, de un jugador recientemente fallecido como José Antonio Reyes. En su día también de Pedro Berruezo. Ha vivido cambios bruscos y siempre ha sabido resarcirse. Siempre ha sabido salir de sus cenizas".

"Es una cualidad fundamental, no quedarse en el lloro y el lamento. No puedes ir llorando por las esquinas, decir siempre me pasa a mí. A todos desgraciadamente les pasa. Tiene que servir de palanca, de motivación, de impulso para coger fuerza y utilizar esa desgracia o cambio brusco como motivación y elemento de empuje para conseguir esos objetivos", explicó Monchi.

Y añadió: "Recuerdo en el avión de vuelta de Eindhoven, aquel título que pensamos que no se iba a repetir, que en medio de la celebración, el presidente, José María del Nido, se me acercó y me dijo: '¿Qué? ¿Disfrutando? Pues te queda poco porque mañana tenemos una reunión para empezar a buscar más éxitos".

"Del Nido fue el adalid del inconformismo y fue una figura clave, luego continuada por José Castro, para el crecimiento continuo de la entidad", sentenció Monchi.