El sevillismo sonríe: Monchi aseguró que aún le queda "cuerda"

El director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez, 'Monchi', aseguró este lunes que "todavía" le queda "cuerda" y puntualizó así una frase de una entrevista reciente con 'BBC Sport' en la que advertía de que no iba a seguir en el cargo "mucho tiempo".

Monchi participó vía telemática en el 'Boxing Day Solidario' de la Federación Gallega de Fútbol, una charla con el periodista César Méndez la que también respondió preguntas de los espectadores y en la que explicó sus declaraciones al medio británico.

"Dije esa frase, pero habría que contextualizarla. La pregunta es si voy a estar mucho tiempo y digo que no porque necesito también dedicarle tiempo a mi familia, a mis amigos y a mí. Eso no significa que me vaya a ir mañana, pero tampoco que me vaya a agarrar al cargo de manera eterna", afirmó.

El responsable del área deportiva del conjunto andaluz indicó que cuando no vea que las circunstancias le ilusionen, tendrá que dar un paso al lado.

"Pero no será pronto; todavía me queda cuerda", sostuvo Monchi, quien explicó que se involucra mucho en el día a día del club.

El ex portero repasó sus inicios en el mundo de la dirección deportiva, a la que llegó "de casualidad".

"Estudiaba derecho para ejercer la abogacía, pero me retiro muy pronto por una lesión, me convierto en delegado y me nombran director deportivo porque no había otro y porque me cuesta decir que no. Lo que viví estos últimos veinte años jamás lo había pensado. La realidad ha superado los sueños", dijo.

Monchi afirmó que es muy supersticioso, pero al mismo tiempo cree poco en la suerte y dijo que lo que trata es de "acotar" ese factor aleatorio "con el trabajo".

Su camino ha sido exitoso: "Si hace 20 años me dicen que el Sevilla en el siglo XXI es el club que más finales ha jugado en Europa, no me lo creo. Ni el más sevillista lo hubiera soñado".

En ese contexto, dijo que el hecho de que haya críticas cuando el Sevilla pierde quiere decir que "el equipo ha crecido mucho".

Monchi señaló que le gusta estar cerca del vestuario y para eso tiene a un equipo de su confianza, Fernando Navarro.

Para estudiar el mercado en el Sevilla, cuenta con una red de ojeadores que encabeza Emilio de Dios y que dividen el año en dos fases, una primera en la que ven "mucho fútbol", unos "35-40 campeonatos", y una segunda, a partir de enero, para ver a los jugadores previamente seleccionados.

Estos últimos meses marcados por el coronavirus, Monchi apuntó que se encontró una organización receptiva a los recortes económicos que tuvo que proponer.

"Uno de los orgullos míos es el vestuario que tengo en el Sevilla. Hablo de vestuario y organización, del club en general. Jugadores, empleados, entrenadores de base a los que les dices que tienen que hacer un esfuerzo y luego estás todo el día tocando las narices con el gel, la mascarilla, y reconozco que soy muy pesado, pero ellos lo aceptan", indicó.

El responsable del Sevilla consideró que la igualdad de esta temporada en la clasificación de LaLiga no viene dada por las consecuencias económicas del coronavirus, sino que viene de más atrás.

"Venía atisbando esta igualdad en las últimas temporadas, con campeonatos en los que Madrid y Barcelona no se iban a 100 puntos, sino a 80-90, donde hay opciones", indicó Monchi, quien consideró que los motivos reales son el reparto televisivo y que "los clubes trabajan cada vez mejor".