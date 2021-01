El Shaarawy vuelve a la Roma

La Roma ya tiene a su jugador ansiado en la capital de Italia. El Shaarawy, después de terminar su aventura por China, ha vuelto al conjunto en el que mejor rendimiento ha dado en su carrera.

Tuvo que esperar el jugador italiano a pasar el COVID-19, ya superado, para firmar su nuevo contrato con la Roma, después de una primera etapa en la que estuvo entre 2016 y 2019.

"Cuando llegué a Roma por primera vez, me di cuenta de que esta ciudad y este club tardan muy poco en entrar. Cuando me fui, me di cuenta de que permanecen en tu corazón para siempre. Estoy deseando volver a luchar por esta camiseta", dijo en su presentación.

Desde el cuadro transalpino también tuvieron grandes palabras para El Shaarawy. "Todo el mundo conoce las cualidades de El Shaarawy, pero pocos saben lo fuerte que era su deseo de volver a luchar por los 'giallorossi'. Su voluntad y su adhesión a nuestro proyecto marcaron la diferencia y estamos felices de recibirlo, manifestó el gerente del área deportiva de la Roma, Tiago Pinto.