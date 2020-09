El Sheffield United sopesa llevar a Sturridge de vuelta a la Premier

¿Y si Sturridge vuelve a la Premier League? Pasaron ya meses desde que se desvinculó del Trabzonspor, conque, para ficharle, solo hace falta ponerse de acuerdo con él. Es lo que está sopesando el Sheffield United, según cuenta el medio 'Daily Mail'.

Para el delantero, podría ser una oportunidad muy provechosa. Desde que abandonó Inglaterra, no ha logrado volver al nivel de aquel 'red' que arrasaba en la temporada 2013-14, cuando firmó 25 dianas, el récord de toda su carrera. Su valor de mercado también cayó en picado.

El problema que podrían tener los 'blades' es el alto sueldo del jugador. Su último contrato fue en Turquía, donde habitan estrellas como Radamel Falcao o Arda Turan debido, en parte, a los altos sueldos que se les proponen a jugadores importantes que proceden de Europa.

Esta no es la primera vez que Sturridge tiene sobre la mesa la opción de volver a Inglaterra. Ya se filtró el interés de un Aston Villa que, al parecer, no ha continuado tan convencido de que quisiera hacerse con él, pues no hubo más informaciones que apuntaran a ello.