"El silencio se apodera del vestuario; es muy jodid*"

Mere Hermoso, entrenador del Alcorcón, se refirió al penalti que supuso el primer tanto en contra de los suyos durante el derbi madrileño ante el Fuenlabrada en el que cayeron por 0-3.

"La jugada del penalti era muy pronto. Sinceramente, me parece increíble que piten penalti y que entre otras cosas no se revise. Por una parte ya te condiciona. Por otra cometemos errores que la categoría no te perdona. Es una situación difícil por los partidos que llevamos acumulados, por el momento en el que estamos. Te ves con un penalti en contra, con dos jugadores menos antes del descanso... muy difícil", opinó.

"Llevamos dos meses donde no nos dejan de pasar cosas, casi todas muy negativas. Teníamos mucha ilusión, estábamos muy convencidos de lo que queríamos hacer. Pero nos ha durado el plan de partido prácticamente 15 minutos", añadió.

Los suyos encadenan ocho derrotas seguidas: "Es fácil de interpretar cómo se encuentran los futbolistas, el silencio se apodera del vestuario. No es cuestión de hablar, terminamos los partidos e intentamos animarnos. Este lunes vendremos y habrá que revertir la situación. No es tanto la clasificación, que ahora es muy fea, sino que era una oportunidad para saber que partir de este lunes podemos trabajar con normalidad y recuperar a los jugadores".

"Era el día para intentar revertir eso y te vas con un mazazo, con la sensación de que has cometido errores que en esta categoría no se perdonan, de que tampoco te ayudan los errores que cometen los árbitro. Es una situación muy difícil, muy jodid*, por la que creo que ninguno de nosotros ha pasado nunca. A partir de este lunes es obligado trabajar para cambiarla", agregó.

Preguntado acerca de su posible destitución, comentó: "Este club me está tratando muy bien desde el primer día, desde el cuerpo técnico intentamos hacer lo mejor posible. Pero no eximo responsabilidades y la situación da para todo, no estamos consiguiendo los resultados que tenemos que conseguir".

"Las circunstancias están siendo muy difíciles para competir en una categoría tan exigente como esta. Tengo fuerzas ahora y siempre las tendré, va con mi carácter y nunca me voy a rendir. Pero la situación a nivel de resultados es muy mala y nos pone en el palo a todos, es indudable", finalizó.