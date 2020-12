El "¡siu!" volvió al Camp Nou: penalti riguroso sobre Cristiano y gol del '7'

A los 12 minutos de partido, Cristiano Ronaldo pisó área y se midió con Ronald Araújo. Cayó en el área en una jugada que no parecía que pasaría a mayores, pero a los pocos segundos se oyó el pitido del colegiado.

Señaló penalti el árbitro y el VAR no le discutió. El central le puso el brazo entre el pecho y el cuelo, pero dio la impresión de que no hubo agresión o golpe para señalar los once metros.

Entre protestas y quejas del Barça, Cristiano asumió la responsabilidad y se dirigió al punto fatídico. Tras el 'o.k.' de la tecnología, Ter Stegen se puso sobre la línea para intentar neutralizar al '7' en una de sus especialidades.

Pero CR7 logró poner el 0-1 en el marcador con un disparo centrado con la derecha que no adivinó el meta alemán. Este se venció hacia su izquierda y el "¡siu!" acabó retumbando en un vacío Camp Nou.

Es el gol número 19 de Cristiano al Barcelona en su carrera, de los cuales, contando este último, ha celebrado 13 en el Camp Nou.