El Barça está viviendo horas convulsas. Todo comenzó en la mañana del lunes con la presencia de la policía en las oficinas del club y la posterior detención de Josep Maria Bartomeu y otras tres personas por el 'Barçagate'.

El pasado 17 de febrero de 2020, 'SER Catalunya' desveló esta trama y, un año más tarde, ha acabado con el arresto de altos cargos del club. Todo esto ha dejado sin palabras a Emili Rousaud, el que fuera vicepresidente institucional en la Junta Directiva de Bartomeu, a su paso por 'El Larguero'.

"No me lo esperaba. Conocía la investigación, pero no sabía que iba a llegar al punto de una intervención tan contundente de la policía. El socio se merece conocer la verdad. Hay que poner luz en este asunto, pero hay que preservar la presunción de inocencia", afirmó el mandatario.

Por otra parte, el que fuera precandidato a las elecciones del conjunto azulgrana no entiende por qué el club no ha colaborado con la justicia: "No lo entiendo. Un club como el Barça creo que está en la oblliación de hacerlo".

Por último, Rousaud, que llegó a comentar que le sugirió a Bartomeu que adelantara las elecciones, dijo que el caso que destapó 'SER Catalunya' le llevó a él a renunciar. "Me llevó a mí y a otros cinco directivos a la dimisión", concluyó.