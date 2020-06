El sordomudo expulsado por protestar ante el Madrid rompe su silencio

Fue la primera de una serie de noches mágicas en el Bernabéu, un mito que pervive hasta hoy. El Madrid remontó el 3-1 que el Rijeka le endosó en la ida, en un partido marcado por el gatillo fácil del colegiado, Roger Schoeters, con el club yugoslavo.

No, no ha ocurrido un milagro. Damir Denisca sigue siendo tan sordomudo como lo era hace 35 años. Pero ha sido entrevistado por el programa 'Què t’hi jugues', de la 'Cadena SER', y por escrito respondió a las preguntas que le hicieron.

Él fue uno de los tres expulsados por el belga Schoeters en aquel encuentro, disputado el 7 de noviembre de 1984. "El árbitro nos destrozó literalmente con las tres expulsiones, decidió robarnos el partido", espetó, sin pelos en la lengua, si nos permiten la expresión.

"Me expulsó de forma injusta y utilizó todas las técnicas posibles para evitar la victoria del Rejika. El penalti que pita es inventado y el Madrid solo fue capaz de marcarnos después de tres expulsiones y un penalti inventado", añadió el ex futbolista, de 63 años.

Explicó cómo se gestió su expulsión, con 1-0 en el marcador tras el controvertido penalti anotado por el malogrado Juanito. "Todavía hoy sigo sin entender por qué me sacó la segunda amarilla y me expulsó. ¡Es incomprensible!", espetó.

"El árbitro pitó una falta, pero yo no oí el silbato y seguí corriendo. Cuando vi que todo el mundo se paraba decidí lanzar el balón fuera y me sacó la primera amarilla. Y después me sacó la segunda y me expulsó. La explicación que me dio es que había protestado. Increíble", añadió Denisca.

Su estupor era lógico. ¿Nadie había advertido al colegiado que aquel futbolista era sordomudo? Ni pudo oír el silbato, ni mucho menos protestar, aunque quizá el colegiado malinterpretase sus aspavientos. Quién sabe...

Él, 35 años después, sigue creyendo que su equipo, el Rijeka (hoy croata, pero entonces yugoslavo), mereció pasar, pero los goles de Santillana y Valdano tumbaron al combativo conjunto balcánico, pese a haber ganado 3-1 en la ida.

"Todo el mundo sabe que el Rijeka fue superior y que jugó mucho mejor aquel partido. La UEFA decidió suspender de por vida al árbitro y creo que es la mejor decisión que podían tomar", dijo.

"Sinceramente creo que ayudaron al Madrid porque hubiese sido una vergüenza para ellos que un modesto les eliminara. Lo del Bernabéu fue una absoluta injusticia", apuntó, para finalizar, el ex futbolista croata.

Aquel Madrid comenzó la UEFA ganando 5-2 en el global al Innsbruck austriaco, para luego sufrir con el Rijeka. En octavos volvió a encomendarse al Bernabéu para remontar el 3-0 del Anderlecht con un contundente 6-1.

En cuartos tumbó por la mínima al Tottenham (0-1 y 0-0), y una nueva remontada le permitió apear al Inter en semifinales (2-0 y 3-0 en el Bernabéu).

La final, contra el Fehérvár húngaro (entonces denominado Videoton) se la llevó pese a perder el partido de vuelta 0-1 en casa, pues había ganado 0-3 en la ida, pues por aquel entonces la final de la UEFA se jugaba a doble partido.