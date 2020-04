El sorprendente jugador más difícil de marcar para Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa fue, durante siete temporadas, uno de los defensas más férreos del Real Madrid. El canterano regresó tras explotar en Inglaterra y jugó de manera constante con Pellegrini, Mourinho y Ancelotti.

Pese a enfrentarse a jugadores como Messi, Villa, Neymar, Robben o Ribéry en su carrera, sorprendió en una charla con DjMaRiiO al elegir a su rival más difícil de marcar.

"Uno de los que fue más pesado, que no me lo esperaba, fue Alexandre Pato. Fue pesadísimo. En mi primer año, contra el Milan, jugamos dos partidos y fue muy, muy, muy pesado", comenzó el ex 'merengue'.

"Tenía a Ronaldinho en la otra banda y se iba para dentro y la ponía constantemente a mi espalda y Pato fue un jugador muy pesado. Tuvo dos días con muchas ganas", finalizó un Arbeloa que también repasó otros aspectos de su carrera con el popular 'youtuber'.