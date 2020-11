El SPAL apea al Monza de Berlusconi de la Coppa

Ya hay primer clasificado a la tercera ronda, la de octavos de final, de la Coppa Italia. Se trata del SPAL, que derrotó por 2-0 al Monza en su cita de los dieciseisavos gracias a los goles de Paloschi y Brignola. Actuación seria y suficiente de los locales para hacerse con el pase.

Los visitantes no estuvieron finos. Fueron a remolque durante la mayoría del enfrentamiento y, aunque Cristian Brocchi trató de reaccionar con algunos cambios, no le salieron bien. Duele más la derrota al recordar que ambos conjuntos son de la Serie B: no partían como víctimas claras y había opciones de vencer.

El próximo rival de los de Pasquale Marino será el Sassuolo. En la ronda a la que acaban de acceder, entran los cabezas de serie de la pasada temporada, conque el reto adquiere una dimensión mucho mayor. Hasta semifinales, los duelos serán a partido único, lo que favorece a los menos favoritos.

La racha por la que pasa el SPAL tras esta clasificación es excelsa. Suma cuatro victorias seguidas y seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota. El equipo tendrá que mantenerse así de bien para tener opciones de ascender a la Serie A a final de campaña.