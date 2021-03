El 'speaker' del Oporto llamó "cerdo" a Cristiano e insultó a su familia y a la Juve

Las redes sociales las carga el diablo. Como la euforia tras una victoria o la tristeza tras una derrota. Y el 'speaker' del Oporto unió las dos primeras para meterse en un buen lío al publicar unos lamentables mensajes tras el pase de los lusos a cuartos de final de la Champions.

Tras el encuentro, Fernando Saul subió dos historias en Instagram en las que descargó contra Cristiano, su familia y la Juventus.

"Nos vengamos de Basilea contra los ladrones italianos. Nos vengamos del cerdo Ronaldo por lo que le hizo a O Dragao. Qué raza tan orgullosa, este es el Oporto. Ahora estoy esperando el vídeo de Dolores (la madre de Cristiano) y los otros miembros desdentados de la familia", publicó.

Posteriormente, el 'speaker' tuvo que perdir disculpas en el mismo medio: "Quiero disculparme con Ronaldo y su familia si sintieron que les falté al respeto por las publicaciones que hice ayer en caliente después de una noche histórica. Así tengo la humildad de reconocer que me excedí y de pedir disculpas. Pero me equivoqué y obré mal, porque otros se equivoquen no debemos caer en lo mismo. Mis disculpas".

Pese a sus palabras, la hermana de CR7 arremetió contra Fernando Saul: "Lávate la boca para hablar, incluso en esta y mil vidas más. Darle protagonismo a un ignorante y claramente perturbado... El club, el Oporto, no tiene culpa de estos, que de ninguna manera lo representan", escribió Katia Aveiro.

No es la primera vez que mete la pata el 'speaker', que dijo por megafonía otra frase inoportuna en un duelo ante el Benfica. "Estamos hartos de que nos roben", espetó, según recordó ''Tuttosport'.