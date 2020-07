El Sporting, su historia y un título en juego ante la SD Huesca

El Sporting cierra la temporada recibiendo a la SD Huesca en un partido en el que los aragoneses ya han conseguido el ascenso, mientras que una derrota supondría para los gijoneses obtener la peor clasificación en sus 115 años de historia.

El Sporting, que acabó 13º en Segunda División en tres ocasiones -las temporadas 1960-61, la siguiente y la 2006-07-, afronta este encuentro como undécimo de la tabla, pero a tan solo un punto de varios equipos que, dependiendo de los resultados en esta última jornada, podrían superarle y relegarle hasta la decimoquinta posición.

Ante la SD Huesca, la plantilla buscará la victoria no solo para no ser señalada como la que logró el peor resultado de la historia sino también porque cuanto más arriba queden en la clasificación mayor será el ingreso futuro por los derechos de televisión.

Djukic afronta esta última jornada con muchas bajas, lo que afecta especialmente a la defensa en la que tendrá de nuevo que improvisar ya que no podrá contar con Unai Medina, Marc Valiente, Babin y Borja Lopez a los que se unen los centrocampistas Cristian Salvador, Traver y Pablo Pérez.

Será también el último partido con la camiseta rojiblanca para varios jugadores y también para el entrenador Miroslav Djukic, que mejoró las prestaciones del equipo, pero su continuidad estaba condicionada a que al menos lo clasificara para el 'play off', lo que no ha conseguido.

Sin más objetivos que el mejorar la clasificación queda por ver si Djukic seguirá fiel a los jugadores que venia utilizando desde la reanudación de la Liga o por el contrario dará minutos a los canteranos que van a tener un mayor protagonismo la próxima temporada.

La SD Huesca acude a Gijón con los deberes hechos y el objetivo cumplido del ascenso, aunque no renuncia a ser campeón y para ello debería ganar este encuentro y que el Cádiz perdiera.

La honra de ganar el partido será el único aliciente, así como que cada futbolista se pueda reivindicar pensando en su futuro.

Miguel Angel Sánchez 'Míchel', entrenador de la SD Huesca, dará entrada de inicio a todos los jugadores que han tenido menos minutos por lo que se supone que será un equipo totalmente distinto al que ha logrado el ascenso con jugadores muy cargados de partidos y de responsabilidad.

El hecho que el conjunto oscense presente un equipo de no habituales en las alineaciones no supone que vaya a ser muy inferior al de todas las jornadas ya que la SD Huesca, con una de las mejores plantilla de Segunda División, tiene dos jugadores por puesto y eso ha supuesto que no se resintiera tanto como otros clubes tras la vuelta a la competición.

En la portería podría jugar Rubén Yáñez sustituyendo a Álvaro Fernández y en defensa los laterales serán para los dos azulgranas más jóvenes en esa posición, con Miguelón por la derecha y Javi Galán por la izquierda mientras que en el centro formarían Datkovic y Josué Sá.

En el centro del campo es donde puede haber más cambios respecto a otros partidos ya que los titulares, además de ser veteranos, están muy cargados de partidos por lo que Eugeni, Nwakali y Mboulá podrían estar en la medular. En las bandas estarían Sergio Gómez y Dani Raba jugando Cristo González como hombre más adelantado.