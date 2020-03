El 'story' que ha costado dos semanas de sueldo a un jugador

El jugador James McClean compartió un 'story' a través de su Instagram en el que se le podía ver con un pasamontañas. El delantero bromeó diciendo que se trataban de clases de historia.

Pero esta reacción en las redes sociales ha hecho que el Stoke City lo haya multado con dos semanas sin sueldo y un acuerdo para cerrar su cuenta oficial al haber hecho referencias a la IRA de su país, Irlanda.

"Nunca quise ofender, pero ahora me doy cuenta de que lo hice y me disculpo sin reservas. He hablado con el Club y eliminaré mi cuenta de Instagram", se puede leer en el comunicado oficial del club inglés.