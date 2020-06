El Stuttgart sube, el Heindeheim deja al Hamburgo sin 'play off' y el Karlsruher se salva

Se acabó la 2.Bundesliga y hasta la última jornada la emoción estuvo a flor de piel. De hecho, hasta el pitido final del Holstein Kiel-Nürnberg nadie pudo moverse del sillón. Finalmente, el Stuttgart certificó su ascenso, que era virtual, el Hamburgo se quedó sin dar caza al Heidenheim en la posición de 'play off' de ascenso a la élite y el Karlsruher esquivó la eliminatoria de descenso confirmando in extremis su salvación.

Hacía falta una sucesión de hecatombes para que el Stuttgart no lograra, un año después de su descenso, la vuelta a la Bundesliga. Aun así, no fue capaz de vencer siquiera en casa. El Darmstadt, que no se jugaba nada, le endosó un sorprendente 1-3.

La emoción estaba en la tercera posición. El Heidenheim partía tercero, con 55 puntos, por los 54 del Hamburgo. Y a pesar de que el líder le endosó un 3-0 al equipo de Frank Schmidt, lo cual había que con el empate el Hamburgo lo echara del 'play off', acabaron entre lágrimas los de Dieter Hecking y compañía, puyes cayeron estrepitosamente por 1-5. Eso, los tres últimos goles los encajaron del 84' al 93', cuando ya estaban volcados en busca del punto que necesitaban.

El descenso también estuvo más que interesante. El Karlsruher, que partía en la plaza de promoción de descenso, obró el milagro a pesar de que empezó perdiendo en campo del Greuther Fürth. Además, necesitaba que el Nürnberg no ganara y se puso 0-1 en Kiel.

No obstante, el mítico equipo alemán revirtió el marcador a la espera de que el Holstein Kiel le echara un cable. Este llegó en el minuto 67 y, a pesar de los múltiples ataques del Nürnberg por conseguir el segundo tanto, finalmente fueron incapaces.

Dynamo Dresden y Wehen Wiesbaden, que estaban virtualmente descendidos, acabaron perdiendo la categoría.