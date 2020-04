El Sub 19 que está confinado con Thierry Henry durante la pandemia

El central inglés Luis Binks atendió al diario británico 'Daily Mail' para explicar la peculiar situación que está viviendo debido a la pandemia de coronavirus. Y es que el joven jugador de tan solo 18 años se encuentra confinado junto a su entrenador Thierry Henry.

La leyenda del fútbol mundial es el técnico del Montreal Impact, equipo en el que juega el joven Binks, que explicó su peculiar cuarentena: "Aquí estamos el entrenador y yo. Nadie más. No ha venido nadie nuevo y los que estaban se han ido. Todavía no me ha invitado a su habitación, pero apuesto a que tiene la mejor suite".

Y añadió el joven internacional Sub 19: "Subo y bajo corriendo las escaleras en vez de coger el ascensor. Espero que el míster me vea. Estoy haciendo todo lo que puedo, porque antes de esto, estaba bien. También aprovecho para salir a correr ahora que la ciudad está vacía. ¡Es una buena manera de conocerla!".

Ellos dos son los únicos huéspedes que siguen en el Hotel Ritz-Carlton de la ciudad canadiense, aunque todavía no han jugado ninguna pachanga juntos: "No sé si quiero. Le he visto entrenar y aún es capaz de machacarme".