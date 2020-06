"¿El sueldo de Alexis? Hay actores que hacen películas malas y cobran 20 millones"

Roy Keane suele ser escuchado en el United y su entorno. En lo bueno y en lo malo. El irlandés, que es toda una leyenda en el club en el que militó desde 1993 hasta 2005, 'rajó' hace poco de De Gea y, días después, mostró su mejor cara para defender a Alexis Sánchez.

En declaraciones a 'Irish Independent', el 'red devil' le restó importancia a los elevados emolumentos del chileno: "No sé por qué alguien estaría preocupado por lo que los jugadores ganan. Lo primero que me mencionas es su salario. ¿Qué tiene que ver su salario conmigo y con usted?".

"A otras personas se les paga mucho, por ejemplo, en el mundo del espectáculo. Los actores a veces hacen malas películas y aún pagan 20 millones de dólares, pero no escucho que la gente los critique. El punto es que es el club el que decide cuánto dar cada año, el club ha aceptado ese contrato y, por lo tanto, debe cumplirlo", argumentó.

Keane acabó su defensa sobre un Alexis que podría seguir en Milán tras su cesión en el Inter admitiendo que el delantero no está en su mejor momento: "Está teniendo un período difícil. Muchos jugadores tendrán momentos difíciles. Pero ciertamente no miraría a un jugador por una cierta cantidad, me enojaría".