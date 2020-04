El sueño de Awaziem es jugar en el Madrid

Awaziem tiene un sueño y ese sueño es jugar en el Madrid. Él mismo lo reconoció en una entrevista para los canales internacionales de LaLiga. Desveló que lleva mucho tiempo pensando en ello y que incluso reza para lograrlo. ¿Un referente? Sergio Ramos.

"He soñado toda mi vida con jugar en España, en la Liga. También siempre soñé con jugar en el Real Madrid. Estoy luchando por ello. Deseo y rezo para que algún día lo consiga. Me gusta Sergio Ramos. Me gusta mucho. Me encanta su estilo de juego, su actitud en el campo, su espíritu de lucha y su liderazgo", afirmó.

También recordó su situación contractual: "Oficialmente, soy jugador del Oporto y mi futuro depende de lo que decidan. Si el Oporto me ofrece un futuro para continuar en el club, seguro que me quedaré, porque también adoro ese club".

"Ahora bien, si no me dan opciones de continuar, entonces será mejor que me quede en LaLiga, en el Leganés", añadió el jugador, que parece encantado con las dos perspectivas de futuro. También mencionó a Omeruo como un compañero clave en su adaptación.