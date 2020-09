El sueño de Yuri es jugar en Primera con la Ponferradina

El capitán de la SD Ponferradina, Yuri de Souza, ha advertido en comparecencia de prensa telemática que el equipo berciano debe "aprender de los errores de la pasada temporada, para no sufrir tanto".

El veterano delantero brasileño de 38 años es consciente de la dificultad que entrañará cumplir el primer objetivo del equipo blanquiazul que volverá a ser la permanencia en LaLiga SmartBank "muy competitiva y con grandes equipos".

La pasada temporada la Deportiva eludió las plazas de descenso en la penúltima jornada liguera, ya tras el confinamiento, tras vencer al UD Almería (2-1) con el tanto de la victoria anotado precisamente por el capitán que, de este modo, se convirtió en el máximo goleador en la historia de la entidad.

Yuri, con más de una década ya en el conjunto berciano vuelve a afrontar una campaña más "con las ganas e ilusión de un chaval de 20 años", pero sin marcarse ningún reto en cuanto a la faceta realizadora a pesar de las 18 dianas del pasado año -tercer goleador de la competición- porque, insiste, tan solo está "para ayudar al equipo y, si es con goles, mejor".

"Me gustaría llegar a jugar en el centenario del equipo (2022) y trataré de cuidarme al máximo para llegar. Mi sueño es jugarlo en Primera y eso nadie me lo puede quitar. Ahí está el ejemplo del Elche, que nadie contaba con ellos para jugar el 'play off' y a base de pelar hasta el final consiguió el ascenso. Con trabajo, humildad y sacrificio se puede conseguir", comentó.

El jugador de Maceio ve a su equipo "con ganas de empezar, aunque le falte un pelín para estar a gran nivel, pero al igual que al resto de equipos por lo rara de la pretemporada".

Sobre los refuerzos cree que han creado "un buen ambiente" en el vestuario y acerca de la última incorporación, el extremo 'Curro' Sánchez reconoció que "es un jugador de una calidad enorme y eso seguro que va a ayudar al equipo".

El estadio El Toralín ha de ser, como habitualmente y pese a la falta de público, el principal sostén de la SD Ponferradina, según ha expresado su capitán "por tener una afición top, espectacular y que da un plus cuando aprieta".

Y en cuanto al primer rival al que se recibirá el sábado -16 horas-, el CD Castellón Yuri considera que el hecho de ser un recién ascendido a LaLiga SmartBank le convierte en más peligroso "por llegar con muchas ganas de empezar puntuando".