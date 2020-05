El sueño en el que insiste Ceballos

Con 18 años, Ceballos ya se salió en el Betis. A caballo con el filial, el andaluz llegó a hacer 35 partidos y eso le catapultó al primer equipo de una forma completa. De ahí se marchó al Madrid entre críticas de la afición.

En el club blanco le costó adaptarse y tener un sitio en el primer curso, mientras que en el segundo tuvo algo más de participación que no fue suficiente para impedir que se marchara a la Premier.

Pero Ceballos tiene un sueño y esperará el tiempo que haga falta para cumplirlo. Eso no es otro que el de tener éxito en el Santiago Bernabéu y el de sentirse importante vestido de blanco.

"Soy jugador del Madrid y a cualquier jugador del mundo le gustaría jugar en el Real Madrid. Tengo contrato con ellos durante tres años más y es el equipo idóneo para triunfar", dijo en una entrevista en 'TVE'.

Eso si, el futbolista andaluz no ha hablado con Zidane desde que se marchó, pero sí con otros miembros de la directiva y con jugadores.

Ceballos aseguró que lo mejor de su fútbol "está por llegar", además de que se siente más maduro y listo sobre el terreno de nuevo: "Sentirme líder es lo que realmente me gusta".

El futbolista del Arsenal explicó que la Premier no volverá hasta el 20 de junio, retrasándose una semana más con respecto a LaLiga. El utrerano no tiene nada claro su futuro, ya que la cesión acaba al final de temporada y no conoce si tendrá sitio en el Madrid o deberá hacer de nuevo las maletas para marcharse. Su objetivo es claro: tener éxito en el Madrid cuanto antes.