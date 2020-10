44 goles con 40 años, un récord de veteranía y una petición histórica de mar para Bolivia

Bolivia podría celebrar ante Argentina el récord de veteranía de Carlos Suacedo, quien en caso de jugar se convertirá en el futbolista con más años que vista la camiseta de 'La Verde'. Si disputa un minuto, la plusmarca quedará clavada en 41 años, un mes y dos días.

Lo de la edad es anécdota. Saucedo está mostrando un rendimiento sobresaliente, el más alto de su carrera, a pesar de que a su edad pocos jugadores son los que siguen en activo. En 2019 acabó como el profesional con más goles de América (en ligas y copas) tras haber firmado 44 tantos en San José Oruro. Germán Cano, con DIM, y y Carlos Vela, con LA Galaxy, se quedaron con 41 y 38 dianas, respectivamente, según los datos de ProFootballDB. Primero en América, cuarto máximo goleador del mundo.

2020 lo empezó en otro equipo, Royal Pari, pero la pandemia le cortó un buen arranque. De hecho, anda a la gresca con su club, que le reclama mientras el futbolista está con la Selección Boliviana. "Me quedo aquí, asumiré las consecuencias", ha declarado. La Federación Boliviana y los grandes clubes del campeonato han emprendido una guerra, con presidentes no reconocidos, denuncias y fuego cruzado. "Estamos cansados del manoseo a la Selección, de qué nos digan qué hacer y qué no hacer. La Selección no es de ocho clubes o seis clubes, es de todo un país", ha comentado recientemente.

Vio el 5-0 ante Brasil en el banquillo, pero frente Argentina tiene una nueva oportunidad. 'Abuelo' y líder espiritual de 'La Verde', el estreno internacional oficial de Saucedo tardó en llegar, teniendo ya el futbolista 33 años. En octubre de 2012 ofició su debut ante una Uruguay a la que masacró con tres dianas. En 2007 tuvo una breve aparición en un amistoso. Solo ha jugado 13 veces con Bolivia tras haber pasado por numerosos clubes del país. En todos ha demostrado su poder anotador.

En 2014, Saucedo anotó dos tantos a Chile (2-2, resultado final) y lo celebró simulando que nadaba. Un festejo que era una exigencia de salida al mar para Bolivia. "El país lo merece", fundamentó. Ante Messi y compañía, el 'abuelo' Saucedo puede pasar a la historia del país.