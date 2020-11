El 'Tata' desmintió el supuesto aviso de Messi durante su etapa en el Barça

Queda lejos ya esa temporada 2013-14 en la que el 'Tata' Martino se hizo cargo del Barcelona. Una etapa difícil en 'Can Barça' y que no terminó con final feliz para el técnico, que se marchó sin cumplir su sueño de poder triunfar en el Camp Nou.

De su salida habló en el pasado Andoni Zubizarreta en una entrevista con 'El País' en la que sobresalió una frase por encima del resto: "Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero no hace falta que me lo demuestre todos los días". Una supuesta conversación entre el propio Martino y Messi.

Una dura declaración que el propio entrenador, ahora seleccionador en México, desmintió en su aparición en 'Telemundo'. "Yo nunca expresé esas palabras. Eso corre por cuenta del entonces director deportivo, Zubizarreta, por lo que leí. Y en todo casi, si tuviese algo que decir ahora o antes, se lo hubiese dicho al futbolista. Nunca salieron de mi boca esas palabras. No tengo nada que decir al respecto", aseguró.

"Es una cuestión de pasado. Ahora soy entrenador de México. Yo creo que las personas tenemos que hacer y decir las cosas en el momento en el que estamos en el sitio. Después no tiene ninguna validez. Yo ya me expresé en esos momentos y no hay nada que cambie mi opinión. Pasó mucho tiempo desde mi estancia en Barcelona. No hay nada que añadir", decretó Martino.

Pese a todo, recuerda de buena forma su aventura en la Ciudad Condal: "Para mí, con 14 años como entrenador, llegar a Barcelona fue todo un aprendizaje. Nadie me dijo cómo iba ser llegar a aquel club".

Martino no pudo sumar ningún título a su currículum con el Barça después de perder la Liga en el sprint final ante el Atlético de Madrid y caer en la final de Copa del Rey ante el Real Madrid.